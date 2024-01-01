Kazakistan tengesinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → NAD çevirin

1.000 kzt
42,36 nad

1.00000 KZT = 0.04236 NAD

10:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854951.0732589.12631.452911.65230.94812518.3143
1 GBP1.1696611.25535104.2491.699431.932651.1089821.4217
1 USD0.931750.796591183.04341.353751.539530.8833517.0643
1 INR0.011220.009592460.012041910.01630170.01853880.01063720.205487

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Kazakistan tengesinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

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KZT → EUR

KZT → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Namibya Doları
1 KZT0.04236 NAD
5 KZT0.21182 NAD
10 KZT0.42364 NAD
20 KZT0.84728 NAD
50 KZT2.11821 NAD
100 KZT4.23642 NAD
250 KZT10.59105 NAD
500 KZT21.18210 NAD
1000 KZT42.36420 NAD
2000 KZT84.72840 NAD
5000 KZT211.82100 NAD
10000 KZT423.64200 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Kazakistan Tengesi
1 NAD23.60480 KZT
5 NAD118.02400 KZT
10 NAD236.04800 KZT
20 NAD472.09600 KZT
50 NAD1180.24000 KZT
100 NAD2360.48000 KZT
250 NAD5901.20000 KZT
500 NAD11802.40000 KZT
1000 NAD23604.80000 KZT
2000 NAD47209.60000 KZT
5000 NAD118024.00000 KZT
10000 NAD236048.00000 KZT