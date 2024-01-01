5.000 Kazakistan tengesinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → NAD çevirin

1,000₸ KZT = 0,03653$ NAD

00:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → NAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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NAD
1 KZT → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03700,0376
Düşük0,03520,0352
Ortalama0,03620,0364
Değişim0.19%-2.37%
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1 KZT → NAD istatistikleri

KZT → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0370, en düşük 0,0352 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0362 oldu. KZT → NAD kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

KZT → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0376, en düşük 0,0352 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0364 oldu. KZT → NAD kurundaki değişiklik -2.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - NAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34218,1440,9490,7921,7051,546
1 CAD0,7110,95312,8820,6740,5621,211,098
1 SGD0,7451,05113,5250,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Namibya Doları
1 KZT0,03653 NAD
5 KZT0,18265 NAD
10 KZT0,36531 NAD
20 KZT0,73061 NAD
50 KZT1,82653 NAD
100 KZT3,65306 NAD
250 KZT9,13265 NAD
500 KZT18,26530 NAD
1000 KZT36,53060 NAD
2000 KZT73,06120 NAD
5000 KZT182,65300 NAD
10000 KZT365,30600 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Kazakistan Tengesi
1 NAD27,37430 KZT
5 NAD136,87150 KZT
10 NAD273,74300 KZT
20 NAD547,48600 KZT
50 NAD1.368,71500 KZT
100 NAD2.737,43000 KZT
250 NAD6.843,57500 KZT
500 NAD13.687,15000 KZT
1000 NAD27.374,30000 KZT
2000 NAD54.748,60000 KZT
5000 NAD136.871,50000 KZT
10000 NAD273.743,00000 KZT