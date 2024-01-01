5 Kazakistan tengesinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile KZT → MXN çevirin

1.000₸ KZT = 0.04098Mex$ MXN

22:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KZT → MXN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MXN
1 KZT → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.04170.0421
Düşük0.04030.0391
Ortalama0.04110.0407
Değişim-0.47%4.92%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KZT → MXN istatistikleri

KZT → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0417, en düşük 0.0403 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0411 oldu. KZT → MXN kurundaki değişiklik -0.47 değerindeydi.

KZT → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0421, en düşük 0.0391 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0407 oldu. KZT → MXN kurundaki değişiklik 4.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.408951.342618.19080.949550.7927391.70591.54775
1 CAD0.70974810.95290812.91090.6738970.5626451.210761.09851
1 SGD0.7448231.04942113.54890.70720.590451.27061.1528
1 ZAR0.05497280.0774540.073806510.0521960.04357910.09377830.0850841

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Meksika Pesosu
1 KZT0.04098 MXN
5 KZT0.20491 MXN
10 KZT0.40981 MXN
20 KZT0.81962 MXN
50 KZT2.04906 MXN
100 KZT4.09811 MXN
250 KZT10.24527 MXN
500 KZT20.49055 MXN
1000 KZT40.98110 MXN
2000 KZT81.96220 MXN
5000 KZT204.90550 MXN
10000 KZT409.81100 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 MXN24.40150 KZT
5 MXN122.00750 KZT
10 MXN244.01500 KZT
20 MXN488.03000 KZT
50 MXN1220.07500 KZT
100 MXN2440.15000 KZT
250 MXN6100.37500 KZT
500 MXN12200.75000 KZT
1000 MXN24401.50000 KZT
2000 MXN48803.00000 KZT
5000 MXN122007.50000 KZT
10000 MXN244015.00000 KZT