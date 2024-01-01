5 Kazakistan tengesinden Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → KYD çevirin

1,000₸ KZT = 0,001651$ KYD

23:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → KYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KYD
1 KZT → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00170,0017
Düşük0,00170,0017
Ortalama0,00170,0017
Değişim-2.81%-4.19%
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1 KZT → KYD istatistikleri

KZT → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0017 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0017 oldu. KZT → KYD kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

KZT → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0017 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0017 oldu. KZT → KYD kurundaki değişiklik -4.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - KYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1890,9490,7931,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9130,6740,5631,211,098
1 SGD0,7451,05113,5530,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Cayman Adaları Doları
1 KZT0,00165 KYD
5 KZT0,00825 KYD
10 KZT0,01651 KYD
20 KZT0,03302 KYD
50 KZT0,08255 KYD
100 KZT0,16510 KYD
250 KZT0,41274 KYD
500 KZT0,82548 KYD
1000 KZT1,65096 KYD
2000 KZT3,30192 KYD
5000 KZT8,25480 KYD
10000 KZT16,50960 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Kazakistan Tengesi
1 KYD605,70700 KZT
5 KYD3.028,53500 KZT
10 KYD6.057,07000 KZT
20 KYD12.114,14000 KZT
50 KYD30.285,35000 KZT
100 KYD60.570,70000 KZT
250 KYD151.426,75000 KZT
500 KYD302.853,50000 KZT
1000 KYD605.707,00000 KZT
2000 KYD1.211.414,00000 KZT
5000 KYD3.028.535,00000 KZT
10000 KYD6.057.070,00000 KZT