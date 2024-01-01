250 Kazakistan tengesinden Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile KZT → HTG çevirin

1,000₸ KZT = 0,2638G HTG

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → HTG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HTG
1 KZT → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,27220,2761
Düşük0,26380,2638
Ortalama0,26800,2712
Değişim-3.04%-4.08%
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1 KZT → HTG istatistikleri

KZT → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2722, en düşük 0,2638 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2680 oldu. KZT → HTG kurundaki değişiklik -3.04 değerindeydi.

KZT → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2761, en düşük 0,2638 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2712 oldu. KZT → HTG kurundaki değişiklik -4.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - HTG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34318,2270,9490,7931,7061,547
1 CAD0,7110,95312,9420,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5770,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0430,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Haiti Gurdusu
1 KZT0,26375 HTG
5 KZT1,31877 HTG
10 KZT2,63753 HTG
20 KZT5,27506 HTG
50 KZT13,18765 HTG
100 KZT26,37530 HTG
250 KZT65,93825 HTG
500 KZT131,87650 HTG
1000 KZT263,75300 HTG
2000 KZT527,50600 HTG
5000 KZT1.318,76500 HTG
10000 KZT2.637,53000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Kazakistan Tengesi
1 HTG3,79142 KZT
5 HTG18,95710 KZT
10 HTG37,91420 KZT
20 HTG75,82840 KZT
50 HTG189,57100 KZT
100 HTG379,14200 KZT
250 HTG947,85500 KZT
500 HTG1.895,71000 KZT
1000 HTG3.791,42000 KZT
2000 HTG7.582,84000 KZT
5000 HTG18.957,10000 KZT
10000 HTG37.914,20000 KZT