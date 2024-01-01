5000 Cayman Adaları dolarından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile KYD → GEL çevirin

1.000$ KYD = 3.325₾ GEL

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → GEL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GEL
1 KYD → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.35373.3537
Düşük3.31793.2779
Ortalama3.33043.3146
Değişim0.20%1.35%
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1 KYD → GEL istatistikleri

KYD → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.3537, en düşük 3.3179 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.3304 oldu. KYD → GEL kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

KYD → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.3537, en düşük 3.2779 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.3146 oldu. KYD → GEL kurundaki değişiklik 1.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - GEL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184.48080.94971.3424518.1761.547151.40880.792016
1 INR0.01183710.01124120.01589060.2151490.01831360.0166760.00937511
1 EUR1.05388.958311.413619.13931.629151.483470.834125
1 SGD0.74490762.93030.707414113.53941.152481.049420.589978

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Gürcistan Larisi
1 KYD3.32463 GEL
5 KYD16.62315 GEL
10 KYD33.24630 GEL
20 KYD66.49260 GEL
50 KYD166.23150 GEL
100 KYD332.46300 GEL
250 KYD831.15750 GEL
500 KYD1662.31500 GEL
1000 KYD3324.63000 GEL
2000 KYD6649.26000 GEL
5000 KYD16623.15000 GEL
10000 KYD33246.30000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Cayman Adaları Doları
1 GEL0.30079 KYD
5 GEL1.50393 KYD
10 GEL3.00785 KYD
20 GEL6.01570 KYD
50 GEL15.03925 KYD
100 GEL30.07850 KYD
250 GEL75.19625 KYD
500 GEL150.39250 KYD
1000 GEL300.78500 KYD
2000 GEL601.57000 KYD
5000 GEL1503.92500 KYD
10000 GEL3007.85000 KYD