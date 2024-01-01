250 Cayman Adaları dolarından Euroya

Reel döviz kuru ile KYD → EUR çevirin

1,000$ KYD = 1,158€ EUR

20:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 KYD → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,15841,1584
Düşük1,11551,0896
Ortalama1,13261,1121
Değişim3.21%5.29%
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1 KYD → EUR istatistikleri

KYD → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1584, en düşük 1,1155 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1326 oldu. KYD → EUR kurundaki değişiklik 3.21 değerindeydi.

KYD → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1584, en düşük 1,0896 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1121 oldu. KYD → EUR kurundaki değişiklik 5.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1831,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95411,41319,1461,6291,4830,835
1 SGD0,74562,9510,708113,5491,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Euro
1 KYD1,15819 EUR
5 KYD5,79095 EUR
10 KYD11,58190 EUR
20 KYD23,16380 EUR
50 KYD57,90950 EUR
100 KYD115,81900 EUR
250 KYD289,54750 EUR
500 KYD579,09500 EUR
1000 KYD1.158,19000 EUR
2000 KYD2.316,38000 EUR
5000 KYD5.790,95000 EUR
10000 KYD11.581,90000 EUR
Çevrim kurları Euro / Cayman Adaları Doları
1 EUR0,86342 KYD
5 EUR4,31710 KYD
10 EUR8,63419 KYD
20 EUR17,26838 KYD
50 EUR43,17095 KYD
100 EUR86,34190 KYD
250 EUR215,85475 KYD
500 EUR431,70950 KYD
1000 EUR863,41900 KYD
2000 EUR1.726,83800 KYD
5000 EUR4.317,09500 KYD
10000 EUR8.634,19000 KYD