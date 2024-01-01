bin Cayman Adaları dolarından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile KYD → EGP çevirin

1,000$ KYD = 60,22E£ EGP

20:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KYD → EGP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

EGP
1 KYD → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek60,494460,4944
Düşük59,300658,8115
Ortalama59,739459,3628
Değişim1.53%1.23%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KYD → EGP istatistikleri

KYD → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 60,4944, en düşük 59,3006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 59,7394 oldu. KYD → EGP kurundaki değişiklik 1.53 değerindeydi.

KYD → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 60,4944, en düşük 58,8115 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 59,3628 oldu. KYD → EGP kurundaki değişiklik 1.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1851,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95411,41419,1481,6291,4830,834
1 SGD0,74562,930,707113,5461,1521,0490,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cayman Adaları dolarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Mısır Lirası
1 KYD60,22290 EGP
5 KYD301,11450 EGP
10 KYD602,22900 EGP
20 KYD1.204,45800 EGP
50 KYD3.011,14500 EGP
100 KYD6.022,29000 EGP
250 KYD15.055,72500 EGP
500 KYD30.111,45000 EGP
1000 KYD60.222,90000 EGP
2000 KYD120.445,80000 EGP
5000 KYD301.114,50000 EGP
10000 KYD602.229,00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Cayman Adaları Doları
1 EGP0,01661 KYD
5 EGP0,08303 KYD
10 EGP0,16605 KYD
20 EGP0,33210 KYD
50 EGP0,83025 KYD
100 EGP1,66050 KYD
250 EGP4,15125 KYD
500 EGP8,30250 KYD
1000 EGP16,60500 KYD
2000 EGP33,21000 KYD
5000 EGP83,02500 KYD
10000 EGP166,05000 KYD