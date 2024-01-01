10 Mısır lirasından Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → KYD çevirin

1,000E£ EGP = 0,01662$ KYD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → KYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KYD
1 EGP → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01690,0170
Düşük0,01650,0165
Ortalama0,01670,0168
Değişim-1.43%-1.14%
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1 EGP → KYD istatistikleri

EGP → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0169, en düşük 0,0165 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0167 oldu. EGP → KYD kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

EGP → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0170, en düşük 0,0165 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0168 oldu. EGP → KYD kurundaki değişiklik -1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - KYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Cayman Adaları Doları
1 EGP0,01662 KYD
5 EGP0,08309 KYD
10 EGP0,16618 KYD
20 EGP0,33235 KYD
50 EGP0,83089 KYD
100 EGP1,66177 KYD
250 EGP4,15443 KYD
500 EGP8,30885 KYD
1000 EGP16,61770 KYD
2000 EGP33,23540 KYD
5000 EGP83,08850 KYD
10000 EGP166,17700 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Mısır Lirası
1 KYD60,17670 EGP
5 KYD300,88350 EGP
10 KYD601,76700 EGP
20 KYD1.203,53400 EGP
50 KYD3.008,83500 EGP
100 KYD6.017,67000 EGP
250 KYD15.044,17500 EGP
500 KYD30.088,35000 EGP
1000 KYD60.176,70000 EGP
2000 KYD120.353,40000 EGP
5000 KYD300.883,50000 EGP
10000 KYD601.767,00000 EGP