Komor frangından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile KMF → JOD çevirin

1.000 kmf
1,547 jod

1.00000 KMF = 0.00155 JOD

09:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854891.072989.08321.452121.651760.94761518.3089
1 GBP1.1697411.255104.2031.698581.932111.1084621.4164
1 USD0.932050.796813183.03031.353451.539530.8832517.0649
1 INR0.01122550.009596650.012043810.01630070.01854180.01063770.205526

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Komor frangından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Ürdün Dinarı
1 KMF0.00155 JOD
5 KMF0.00773 JOD
10 KMF0.01547 JOD
20 KMF0.03094 JOD
50 KMF0.07734 JOD
100 KMF0.15468 JOD
250 KMF0.38671 JOD
500 KMF0.77343 JOD
1000 KMF1.54685 JOD
2000 KMF3.09370 JOD
5000 KMF7.73425 JOD
10000 KMF15.46850 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Komor Frangı
1 JOD646.47500 KMF
5 JOD3232.37500 KMF
10 JOD6464.75000 KMF
20 JOD12929.50000 KMF
50 JOD32323.75000 KMF
100 JOD64647.50000 KMF
250 JOD161618.75000 KMF
500 JOD323237.50000 KMF
1000 JOD646475.00000 KMF
2000 JOD1292950.00000 KMF
5000 JOD3232375.00000 KMF
10000 JOD6464750.00000 KMF