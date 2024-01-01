Kırgızistan somundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile KGS → TZS çevirin

1.000 kgs
28.383,40 tzs

1.00000 KGS = 28.38340 TZS

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.0733589.11771.452621.651940.9484118.3077
1 GBP1.1695111.25525104.221.698791.93191.1091721.4103
1 USD0.931650.796654183.02761.353351.539050.883617.0566
1 INR0.01122110.009595050.012044210.01630.01853660.01064220.205433

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Kırgızistan somundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Tanzanya Şilini
1 KGS28.38340 TZS
5 KGS141.91700 TZS
10 KGS283.83400 TZS
20 KGS567.66800 TZS
50 KGS1419.17000 TZS
100 KGS2838.34000 TZS
250 KGS7095.85000 TZS
500 KGS14191.70000 TZS
1000 KGS28383.40000 TZS
2000 KGS56766.80000 TZS
5000 KGS141917.00000 TZS
10000 KGS283834.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Kırgızistan Somu
1 TZS0.03523 KGS
5 TZS0.17616 KGS
10 TZS0.35232 KGS
20 TZS0.70464 KGS
50 TZS1.76159 KGS
100 TZS3.52318 KGS
250 TZS8.80795 KGS
500 TZS17.61590 KGS
1000 TZS35.23180 KGS
2000 TZS70.46360 KGS
5000 TZS176.15900 KGS
10000 TZS352.31800 KGS