Kırgızistan somundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile KGS → SGD çevirin

1.000 kgs
15,08 sgd

1.00000 KGS = 0.01508 SGD

08:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1 USD10.7968441.353251.539050.9318583.02463.672850.88375
1 GBP1.2549511.698261.931441.16945104.1924.609241.10907
1 CAD0.7389620.58883811.13730.68859161.3522.71410.653057
1 AUD0.649750.517750.87927410.60546153.94522.386430.574217

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Kırgızistan somundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Singapur Doları
1 KGS0.01508 SGD
5 KGS0.07540 SGD
10 KGS0.15079 SGD
20 KGS0.30159 SGD
50 KGS0.75397 SGD
100 KGS1.50795 SGD
250 KGS3.76987 SGD
500 KGS7.53975 SGD
1000 KGS15.07950 SGD
2000 KGS30.15900 SGD
5000 KGS75.39750 SGD
10000 KGS150.79500 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Kırgızistan Somu
1 SGD66.31520 KGS
5 SGD331.57600 KGS
10 SGD663.15200 KGS
20 SGD1326.30400 KGS
50 SGD3315.76000 KGS
100 SGD6631.52000 KGS
250 SGD16578.80000 KGS
500 SGD33157.60000 KGS
1000 SGD66315.20000 KGS
2000 SGD132630.40000 KGS
5000 SGD331576.00000 KGS
10000 SGD663152.00000 KGS