Ürdün dinarından Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile JOD → SZL çevirin

1.000 jod
26.856 szl

1.00000 JOD = 26.85600 SZL

07:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554851.0731589.11141.453641.652780.9485718.318
1 GBP1.1689311.25445104.1661.699221.9321.1088121.4127
1 USD0.931850.797162183.03721.354551.540120.8839517.0694
1 INR0.01122190.009600060.012042810.01631260.01854740.01064520.205563

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Svaziland Lilangenisi
1 JOD26.85600 SZL
5 JOD134.28000 SZL
10 JOD268.56000 SZL
20 JOD537.12000 SZL
50 JOD1342.80000 SZL
100 JOD2685.60000 SZL
250 JOD6714.00000 SZL
500 JOD13428.00000 SZL
1000 JOD26856.00000 SZL
2000 JOD53712.00000 SZL
5000 JOD134280.00000 SZL
10000 JOD268560.00000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Ürdün Dinarı
1 SZL0.03724 JOD
5 SZL0.18618 JOD
10 SZL0.37236 JOD
20 SZL0.74471 JOD
50 SZL1.86178 JOD
100 SZL3.72357 JOD
250 SZL9.30892 JOD
500 SZL18.61785 JOD
1000 SZL37.23570 JOD
2000 SZL74.47140 JOD
5000 SZL186.17850 JOD
10000 SZL372.35700 JOD