Ürdün dinarından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile JOD → RSD çevirin

1.000 jod
153.936 rsd

1.00000 JOD = 153.93600 RSD

07:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354451.3474519.04120.931750.7971623.67291.54
1 CAD0.73830710.99483214.05830.6879170.588552.711731.13699
1 SGD0.7421431.00519114.13130.6914910.5916082.725821.1429
1 ZAR0.05251770.07113260.07076510.04893330.04186510.1928920.0808773

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Ürdün dinarından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Sırp Dinarı
1 JOD153.93600 RSD
5 JOD769.68000 RSD
10 JOD1539.36000 RSD
20 JOD3078.72000 RSD
50 JOD7696.80000 RSD
100 JOD15393.60000 RSD
250 JOD38484.00000 RSD
500 JOD76968.00000 RSD
1000 JOD153936.00000 RSD
2000 JOD307872.00000 RSD
5000 JOD769680.00000 RSD
10000 JOD1539360.00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Ürdün Dinarı
1 RSD0.00650 JOD
5 RSD0.03248 JOD
10 RSD0.06496 JOD
20 RSD0.12992 JOD
50 RSD0.32481 JOD
100 RSD0.64962 JOD
250 RSD1.62405 JOD
500 RSD3.24810 JOD
1000 RSD6.49621 JOD
2000 RSD12.99242 JOD
5000 RSD32.48105 JOD
10000 RSD64.96210 JOD