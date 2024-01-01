2.000 Sırp dinarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile RSD → JOD çevirin

2.000 rsd
13,073 jod

1,000РСД RSD = 0,006537JD JOD

00:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → JOD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00660,0066
Düşük0,00650,0065
Ortalama0,00660,0065
Değişim0.05%0.33%
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1 RSD → JOD istatistikleri

RSD → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0066, en düşük 0,0065 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0066 oldu. RSD → JOD kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

RSD → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0066, en düşük 0,0065 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0065 oldu. RSD → JOD kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,950,78618,3111,3881,33783,739
1 EUR1,079120,4490,84819,7591,4981,44290,362
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,419
1 GBP1,2721,17924,113123,31,7661,701106,553

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Ürdün Dinarı
1 RSD0,00654 JOD
5 RSD0,03268 JOD
10 RSD0,06537 JOD
20 RSD0,13073 JOD
50 RSD0,32683 JOD
100 RSD0,65366 JOD
250 RSD1,63416 JOD
500 RSD3,26832 JOD
1000 RSD6,53663 JOD
2000 RSD13,07326 JOD
5000 RSD32,68315 JOD
10000 RSD65,36630 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Sırp Dinarı
1 JOD152,98400 RSD
5 JOD764,92000 RSD
10 JOD1.529,84000 RSD
20 JOD3.059,68000 RSD
50 JOD7.649,20000 RSD
100 JOD15.298,40000 RSD
250 JOD38.246,00000 RSD
500 JOD76.492,00000 RSD
1000 JOD152.984,00000 RSD
2000 JOD305.968,00000 RSD
5000 JOD764.920,00000 RSD
10000 JOD1.529.840,00000 RSD