Ürdün dinarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile JOD → JEP çevirin

1.000 jod
1.123,82 jep

1.00000 JOD = 1.12382 JEP

07:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555751.073489.12421.453971.653290.9489918.3244
1 GBP1.168811.2546104.1691.699421.932381.1091821.4178
1 USD0.931650.797067183.02981.354551.540240.8841517.0714
1 INR0.01122030.009599770.012043910.0163140.01855040.01064860.205606

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Ürdün dinarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

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JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Jersey poundu
1 JOD1.12382 JEP
5 JOD5.61910 JEP
10 JOD11.23820 JEP
20 JOD22.47640 JEP
50 JOD56.19100 JEP
100 JOD112.38200 JEP
250 JOD280.95500 JEP
500 JOD561.91000 JEP
1000 JOD1123.82000 JEP
2000 JOD2247.64000 JEP
5000 JOD5619.10000 JEP
10000 JOD11238.20000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Ürdün Dinarı
1 JEP0.88982 JOD
5 JEP4.44912 JOD
10 JEP8.89825 JOD
20 JEP17.79650 JOD
50 JEP44.49125 JOD
100 JEP88.98250 JOD
250 JEP222.45625 JOD
500 JEP444.91250 JOD
1000 JEP889.82500 JOD
2000 JEP1779.65000 JOD
5000 JEP4449.12500 JOD
10000 JEP8898.25000 JOD