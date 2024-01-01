Jamaika dolarından Bahama dolarına

Reel döviz kuru ile JMD → BSD çevirin

1.000 jmd
6,40 bsd

1.00000 JMD = 0.00640 BSD

06:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073589.1231.453571.652430.9491818.3295
1 GBP1.1696811.25565104.2451.700211.932811.1102421.4396
1 USD0.93150.7964183.0211.354051.539290.8841517.0745
1 INR0.01122040.009592760.012045110.01630970.0185410.01064970.205665

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Bahama dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → BSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Bahama Doları
1 JMD0.00640 BSD
5 JMD0.03200 BSD
10 JMD0.06400 BSD
20 JMD0.12801 BSD
50 JMD0.32001 BSD
100 JMD0.64003 BSD
250 JMD1.60007 BSD
500 JMD3.20015 BSD
1000 JMD6.40029 BSD
2000 JMD12.80058 BSD
5000 JMD32.00145 BSD
10000 JMD64.00290 BSD
Çevrim kurları Bahama Doları / Jamaika Doları
1 BSD156.24300 JMD
5 BSD781.21500 JMD
10 BSD1562.43000 JMD
20 BSD3124.86000 JMD
50 BSD7812.15000 JMD
100 BSD15624.30000 JMD
250 BSD39060.75000 JMD
500 BSD78121.50000 JMD
1000 BSD156243.00000 JMD
2000 BSD312486.00000 JMD
5000 BSD781215.00000 JMD
10000 BSD1562430.00000 JMD