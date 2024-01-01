Jersey poundundan Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile JEP → PGK çevirin

1.000 jep
4.709,49 pgk

1.00000 JEP = 4.70949 PGK

07:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.0733589.11041.453581.652960.94919518.3267
1 GBP1.1697511.25555104.2371.700331.933551.1103221.4376
1 USD0.931650.796464183.02081.354251.540.8843517.0743
1 INR0.0112220.009593540.012045210.01631220.01854960.01065210.205663

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Jersey poundundan Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Çevrim kurları Jersey poundu / Papua Yeni Gine Kinası
1 JEP4.70949 PGK
5 JEP23.54745 PGK
10 JEP47.09490 PGK
20 JEP94.18980 PGK
50 JEP235.47450 PGK
100 JEP470.94900 PGK
250 JEP1177.37250 PGK
500 JEP2354.74500 PGK
1000 JEP4709.49000 PGK
2000 JEP9418.98000 PGK
5000 JEP23547.45000 PGK
10000 JEP47094.90000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Jersey poundu
1 PGK0.21234 JEP
5 PGK1.06168 JEP
10 PGK2.12337 JEP
20 PGK4.24674 JEP
50 PGK10.61685 JEP
100 PGK21.23370 JEP
250 PGK53.08425 JEP
500 PGK106.16850 JEP
1000 PGK212.33700 JEP
2000 PGK424.67400 JEP
5000 PGK1061.68500 JEP
10000 PGK2123.37000 JEP