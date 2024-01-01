Jersey poundundan Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile JEP → MVR çevirin

1.000 jep
19.339,40 mvr

1.00000 JEP = 19.33940 MVR

07:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549251.0732589.09981.453561.653060.9491118.3286
1 GBP1.1696911.2554104.2221.700251.933621.1101721.4393
1 USD0.931750.796559183.01871.354351.540240.8843517.0777
1 INR0.01122340.009594930.012045510.01631380.01855290.01065240.205709

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Jersey poundundan Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Maldivler Rufiyaası
1 JEP19.33940 MVR
5 JEP96.69700 MVR
10 JEP193.39400 MVR
20 JEP386.78800 MVR
50 JEP966.97000 MVR
100 JEP1933.94000 MVR
250 JEP4834.85000 MVR
500 JEP9669.70000 MVR
1000 JEP19339.40000 MVR
2000 JEP38678.80000 MVR
5000 JEP96697.00000 MVR
10000 JEP193394.00000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Jersey poundu
1 MVR0.05171 JEP
5 MVR0.25854 JEP
10 MVR0.51708 JEP
20 MVR1.03416 JEP
50 MVR2.58539 JEP
100 MVR5.17078 JEP
250 MVR12.92695 JEP
500 MVR25.85390 JEP
1000 MVR51.70780 JEP
2000 MVR103.41560 JEP
5000 MVR258.53900 JEP
10000 MVR517.07800 JEP