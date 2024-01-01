20 Maldivler rufiyaasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MVR → JEP çevirin

20 mvr
1,03 jep

1.00000 MVR = 0.05154 JEP

05:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551951.076189.32731.450851.650590.9481818.3472
1 GBP1.1693211.25835104.4561.696571.930131.1087321.4545
1 USD0.929250.794691183.01021.348251.533860.8811517.0497
1 INR0.01119480.009573420.012046710.0162420.0184780.0106150.205393

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Maldivler rufiyaasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Jersey poundu
1 MVR0.05154 JEP
5 MVR0.25771 JEP
10 MVR0.51542 JEP
20 MVR1.03084 JEP
50 MVR2.57710 JEP
100 MVR5.15421 JEP
250 MVR12.88552 JEP
500 MVR25.77105 JEP
1000 MVR51.54210 JEP
2000 MVR103.08420 JEP
5000 MVR257.71050 JEP
10000 MVR515.42100 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Maldivler Rufiyaası
1 JEP19.40160 MVR
5 JEP97.00800 MVR
10 JEP194.01600 MVR
20 JEP388.03200 MVR
50 JEP970.08000 MVR
100 JEP1940.16000 MVR
250 JEP4850.40000 MVR
500 JEP9700.80000 MVR
1000 JEP19401.60000 MVR
2000 JEP38803.20000 MVR
5000 JEP97008.00000 MVR
10000 JEP194016.00000 MVR