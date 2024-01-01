Jersey poundundan Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile JEP → LRD çevirin

1.000 jep
239.085 lrd

1.00000 JEP = 239.08500 LRD

07:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549251.0732589.09981.453561.653060.9491118.3286
1 GBP1.1696911.2554104.2221.700251.933621.1101721.4393
1 USD0.931750.796559183.01871.354351.540240.8843517.0777
1 INR0.01122340.009594930.012045510.01631380.01855290.01065240.205709

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Jersey poundundan Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Liberya Doları
1 JEP239.08500 LRD
5 JEP1195.42500 LRD
10 JEP2390.85000 LRD
20 JEP4781.70000 LRD
50 JEP11954.25000 LRD
100 JEP23908.50000 LRD
250 JEP59771.25000 LRD
500 JEP119542.50000 LRD
1000 JEP239085.00000 LRD
2000 JEP478170.00000 LRD
5000 JEP1195425.00000 LRD
10000 JEP2390850.00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Jersey poundu
1 LRD0.00418 JEP
5 LRD0.02091 JEP
10 LRD0.04183 JEP
20 LRD0.08365 JEP
50 LRD0.20913 JEP
100 LRD0.41826 JEP
250 LRD1.04566 JEP
500 LRD2.09131 JEP
1000 LRD4.18262 JEP
2000 LRD8.36524 JEP
5000 LRD20.91310 JEP
10000 LRD41.82620 JEP