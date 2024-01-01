bin Liberya dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile LRD → JEP çevirin

1.000 lrd
4,01 jep

1,000L$ LRD = 0,004009£ JEP

09:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00410,0041
Düşük0,00390,0039
Ortalama0,00400,0040
Değişim-1.13%-2.78%
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1 LRD → JEP istatistikleri

LRD → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0040 oldu. LRD → JEP kurundaki değişiklik -1.13 değerindeydi.

LRD → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0040 oldu. LRD → JEP kurundaki değişiklik -2.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2420,9280,7831,33883,7431,684
1 CAD0,723113,1890,6710,5660,96760,5451,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5910,092
1 EUR1,0781,49119,66410,8441,44290,2711,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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LRD → SGD

LRD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Jersey poundu
1 LRD0,00401 JEP
5 LRD0,02004 JEP
10 LRD0,04009 JEP
20 LRD0,08018 JEP
50 LRD0,20044 JEP
100 LRD0,40089 JEP
250 LRD1,00222 JEP
500 LRD2,00443 JEP
1000 LRD4,00886 JEP
2000 LRD8,01772 JEP
5000 LRD20,04430 JEP
10000 LRD40,08860 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Liberya Doları
1 JEP249,44700 LRD
5 JEP1.247,23500 LRD
10 JEP2.494,47000 LRD
20 JEP4.988,94000 LRD
50 JEP12.472,35000 LRD
100 JEP24.944,70000 LRD
250 JEP62.361,75000 LRD
500 JEP124.723,50000 LRD
1000 JEP249.447,00000 LRD
2000 JEP498.894,00000 LRD
5000 JEP1.247.235,00000 LRD
10000 JEP2.494.470,00000 LRD