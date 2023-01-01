澤西鎊兌利比里亞元匯率

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1.00000 JEP = 243.20700 LRD

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外幣匯率換算

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1 EUR10.864151.097491.42111.490211.653330.9575518.9595
1 GBP1.1572111.2699105.7921.724461.913221.1080821.9397
1 USD0.911250.787464183.3071.357951.506590.8725517.2767
1 INR0.01093840.009452550.012003810.01630060.01808480.01047390.207386

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如何將澤西鎊兌換成to Liberian dollars

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JEP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇LRD你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

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澤西鎊熱門貨幣組合

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澤西鎊利比里亞元兌換率
1 JEP243.20700 LRD
5 JEP1216.03500 LRD
10 JEP2432.07000 LRD
20 JEP4864.14000 LRD
50 JEP12160.35000 LRD
100 JEP24320.70000 LRD
250 JEP60801.75000 LRD
500 JEP121603.50000 LRD
1000 JEP243207.00000 LRD
2000 JEP486414.00000 LRD
5000 JEP1216035.00000 LRD
10000 JEP2432070.00000 LRD
利比里亞元澤西鎊兌換率
1 LRD0.00411 JEP
5 LRD0.02056 JEP
10 LRD0.04112 JEP
20 LRD0.08223 JEP
50 LRD0.20559 JEP
100 LRD0.41117 JEP
250 LRD1.02793 JEP
500 LRD2.05586 JEP
1000 LRD4.11172 JEP
2000 LRD8.22344 JEP
5000 LRD20.55860 JEP
10000 LRD41.11720 JEP