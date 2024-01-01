Jersey poundundan Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile JEP → GEL çevirin

1.000 jep
3.321,99 gel

1.00000 JEP = 3.32199 GEL

07:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85461.0733589.10441.453581.653470.94889518.3303
1 GBP1.1701411.25595104.2631.700871.934761.1103421.4487
1 USD0.931650.79621183.01521.354251.540480.8840517.0777
1 INR0.01122280.009591140.01204610.01631330.01855660.01064930.205718

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Jersey poundundan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Gürcistan Larisi
1 JEP3.32199 GEL
5 JEP16.60995 GEL
10 JEP33.21990 GEL
20 JEP66.43980 GEL
50 JEP166.09950 GEL
100 JEP332.19900 GEL
250 JEP830.49750 GEL
500 JEP1660.99500 GEL
1000 JEP3321.99000 GEL
2000 JEP6643.98000 GEL
5000 JEP16609.95000 GEL
10000 JEP33219.90000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Jersey poundu
1 GEL0.30102 JEP
5 GEL1.50513 JEP
10 GEL3.01025 JEP
20 GEL6.02050 JEP
50 GEL15.05125 JEP
100 GEL30.10250 JEP
250 GEL75.25625 JEP
500 GEL150.51250 JEP
1000 GEL301.02500 JEP
2000 GEL602.05000 JEP
5000 GEL1505.12500 JEP
10000 GEL3010.25000 JEP