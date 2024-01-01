İzlanda kronundan Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile ISK → MNT çevirin

1.000 isk
24.483,80 mnt

1.00000 ISK = 24.48380 MNT

07:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.93171.347451.354351.540590.7960831.6437919.0316
1 EUR1.073311.446221.453621.653520.854431.7642820.4266
1 SGD0.7421430.69145911.005121.143340.5908071.2199314.1242
1 CAD0.7383620.6879360.99490511.137520.5877971.2137114.0522

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İzlanda kronundan Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Moğol Tugriki
1 ISK24.48380 MNT
5 ISK122.41900 MNT
10 ISK244.83800 MNT
20 ISK489.67600 MNT
50 ISK1224.19000 MNT
100 ISK2448.38000 MNT
250 ISK6120.95000 MNT
500 ISK12241.90000 MNT
1000 ISK24483.80000 MNT
2000 ISK48967.60000 MNT
5000 ISK122419.00000 MNT
10000 ISK244838.00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / İzlanda Kronu
1 MNT0.04084 ISK
5 MNT0.20422 ISK
10 MNT0.40843 ISK
20 MNT0.81687 ISK
50 MNT2.04216 ISK
100 MNT4.08433 ISK
250 MNT10.21082 ISK
500 MNT20.42165 ISK
1000 MNT40.84330 ISK
2000 MNT81.68660 ISK
5000 MNT204.21650 ISK
10000 MNT408.43300 ISK