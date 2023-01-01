2000 Endonezya rupisinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile IDR → RSD çevirin

2.000 idr
14,37 rsd

1.00000 IDR = 0.00719 RSD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → RSD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 RSD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Endonezya rupisinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Sırp Dinarı
1 IDR0.00719 RSD
5 IDR0.03593 RSD
10 IDR0.07186 RSD
20 IDR0.14371 RSD
50 IDR0.35928 RSD
100 IDR0.71857 RSD
250 IDR1.79642 RSD
500 IDR3.59285 RSD
1000 IDR7.18570 RSD
2000 IDR14.37140 RSD
5000 IDR35.92850 RSD
10000 IDR71.85700 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Endonezya Rupisi
1 RSD139.16500 IDR
5 RSD695.82500 IDR
10 RSD1391.65000 IDR
20 RSD2783.30000 IDR
50 RSD6958.25000 IDR
100 RSD13916.50000 IDR
250 RSD34791.25000 IDR
500 RSD69582.50000 IDR
1000 RSD139165.00000 IDR
2000 RSD278330.00000 IDR
5000 RSD695825.00000 IDR
10000 RSD1391650.00000 IDR