100 Sırp dinarından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile RSD → IDR çevirin

100 rsd
14.969,10 idr

1,000РСД RSD = 149,7Rp IDR

00:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → IDR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek151,0780151,2430
Düşük149,6740147,2190
Ortalama150,5174149,6613
Değişim-0.79%1.24%
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1 RSD → IDR istatistikleri

RSD → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 151,0780, en düşük 149,6740 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 150,5174 oldu. RSD → IDR kurundaki değişiklik -0.79 değerindeydi.

RSD → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 151,2430, en düşük 147,2190 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 149,6613 oldu. RSD → IDR kurundaki değişiklik 1.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9520,78618,3011,3881,33783,732
1 EUR1,079120,4490,84819,7461,4981,44290,343
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,418
1 GBP1,2721,17924,116123,2871,7661,701106,545

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Endonezya Rupisi
1 RSD149,69100 IDR
5 RSD748,45500 IDR
10 RSD1.496,91000 IDR
20 RSD2.993,82000 IDR
50 RSD7.484,55000 IDR
100 RSD14.969,10000 IDR
250 RSD37.422,75000 IDR
500 RSD74.845,50000 IDR
1000 RSD149.691,00000 IDR
2000 RSD299.382,00000 IDR
5000 RSD748.455,00000 IDR
10000 RSD1.496.910,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Sırp Dinarı
1 IDR0,00668 RSD
5 IDR0,03340 RSD
10 IDR0,06680 RSD
20 IDR0,13361 RSD
50 IDR0,33402 RSD
100 IDR0,66804 RSD
250 IDR1,67011 RSD
500 IDR3,34022 RSD
1000 IDR6,68044 RSD
2000 IDR13,36088 RSD
5000 IDR33,40220 RSD
10000 IDR66,80440 RSD