5000 Endonezya rupisinden Sırp dinarına
Reel döviz kuru ile IDR → RSD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Sırp Dinarı / Endonezya Rupisi
|1 RSD
|139.16500 IDR
|5 RSD
|695.82500 IDR
|10 RSD
|1391.65000 IDR
|20 RSD
|2783.30000 IDR
|50 RSD
|6958.25000 IDR
|100 RSD
|13916.50000 IDR
|250 RSD
|34791.25000 IDR
|500 RSD
|69582.50000 IDR
|1000 RSD
|139165.00000 IDR
|2000 RSD
|278330.00000 IDR
|5000 RSD
|695825.00000 IDR
|10000 RSD
|1391650.00000 IDR