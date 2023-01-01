500 Endonezya rupisinden Malezya ringitine
Reel döviz kuru ile IDR → MYR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Malezya Ringiti / Endonezya Rupisi
|1 MYR
|3291.62000 IDR
|5 MYR
|16458.10000 IDR
|10 MYR
|32916.20000 IDR
|20 MYR
|65832.40000 IDR
|50 MYR
|164581.00000 IDR
|100 MYR
|329162.00000 IDR
|250 MYR
|822905.00000 IDR
|500 MYR
|1645810.00000 IDR
|1000 MYR
|3291620.00000 IDR
|2000 MYR
|6583240.00000 IDR
|5000 MYR
|16458100.00000 IDR
|10000 MYR
|32916200.00000 IDR