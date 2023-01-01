20 Endonezya rupisinden Mauritius rupisine
Reel döviz kuru ile IDR → MUR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Endonezya Rupisi
|1 MUR
|347.53800 IDR
|5 MUR
|1737.69000 IDR
|10 MUR
|3475.38000 IDR
|20 MUR
|6950.76000 IDR
|50 MUR
|17376.90000 IDR
|100 MUR
|34753.80000 IDR
|250 MUR
|86884.50000 IDR
|500 MUR
|173769.00000 IDR
|1000 MUR
|347538.00000 IDR
|2000 MUR
|695076.00000 IDR
|5000 MUR
|1737690.00000 IDR
|10000 MUR
|3475380.00000 IDR