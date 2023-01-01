5 Endonezya rupisinden Moritanya ouguiyasına
Reel döviz kuru ile IDR → MRU çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Endonezya Rupisi
|1 MRU
|406.22900 IDR
|5 MRU
|2031.14500 IDR
|10 MRU
|4062.29000 IDR
|20 MRU
|8124.58000 IDR
|50 MRU
|20311.45000 IDR
|100 MRU
|40622.90000 IDR
|250 MRU
|101557.25000 IDR
|500 MRU
|203114.50000 IDR
|1000 MRU
|406229.00000 IDR
|2000 MRU
|812458.00000 IDR
|5000 MRU
|2031145.00000 IDR
|10000 MRU
|4062290.00000 IDR