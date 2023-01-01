2000 Endonezya rupisinden Japon yenine
Reel döviz kuru ile IDR → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Endonezya Rupisi
|100 JPY
|10347.10000 IDR
|1000 JPY
|103471.00000 IDR
|1500 JPY
|155206.50000 IDR
|2000 JPY
|206942.00000 IDR
|3000 JPY
|310413.00000 IDR
|5000 JPY
|517355.00000 IDR
|5400 JPY
|558743.40000 IDR
|10000 JPY
|1034710.00000 IDR
|15000 JPY
|1552065.00000 IDR
|20000 JPY
|2069420.00000 IDR
|25000 JPY
|2586775.00000 IDR
|30000 JPY
|3104130.00000 IDR