10 Endonezya rupisinden Guyana dolarına
Reel döviz kuru ile IDR → GYD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Guyana Doları / Endonezya Rupisi
|1 GYD
|73.87140 IDR
|5 GYD
|369.35700 IDR
|10 GYD
|738.71400 IDR
|20 GYD
|1477.42800 IDR
|50 GYD
|3693.57000 IDR
|100 GYD
|7387.14000 IDR
|250 GYD
|18467.85000 IDR
|500 GYD
|36935.70000 IDR
|1000 GYD
|73871.40000 IDR
|2000 GYD
|147742.80000 IDR
|5000 GYD
|369357.00000 IDR
|10000 GYD
|738714.00000 IDR