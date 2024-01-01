10 индонезийских рупий в гайанские доллары

Сконвертируйте IDR в GYD по реальному обменному курсу

10 idr
0,13 gyd

Rp1,000 IDR = GY$0,01287 GYD

Среднерыночный курс в 07:47
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1 IDR в GYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01290,0131
Низкий0,01270,0127
В среднем0,01280,0129
Изменить1.03%0.18%
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Соотношение 1 IDR к GYD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к GYD составил 0,0129, а минимальный — 0,0127. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0128. Изменение курса IDR к GYD в процентном соотношении составило 1.03.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к GYD составил 0,0131, а минимальный — 0,0127. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0129. Изменение курса IDR к GYD в процентном соотношении составило 0.18.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,670,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,07511,4641,6261,4930,8428,5
1 SGD0,74462,2150,68311,1111,020,5755,807

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Гайанский доллар
1 IDR0,01287 GYD
5 IDR0,06436 GYD
10 IDR0,12872 GYD
20 IDR0,25744 GYD
50 IDR0,64361 GYD
100 IDR1,28721 GYD
250 IDR3,21803 GYD
500 IDR6,43605 GYD
1000 IDR12,87210 GYD
2000 IDR25,74420 GYD
5000 IDR64,36050 GYD
10000 IDR128,72100 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Индонезийская рупия
1 GYD77,68710 IDR
5 GYD388,43550 IDR
10 GYD776,87100 IDR
20 GYD1 553,74200 IDR
50 GYD3 884,35500 IDR
100 GYD7 768,71000 IDR
250 GYD19 421,77500 IDR
500 GYD38 843,55000 IDR
1000 GYD77 687,10000 IDR
2000 GYD155 374,20000 IDR
5000 GYD388 435,50000 IDR
10000 GYD776 871,00000 IDR