50 Haiti gurdusundan Ürdün dinarına
Reel döviz kuru ile HTG → JOD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Haiti gurdusundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Haiti Gurdusu
|1 JOD
|191.11400 HTG
|5 JOD
|955.57000 HTG
|10 JOD
|1911.14000 HTG
|20 JOD
|3822.28000 HTG
|50 JOD
|9555.70000 HTG
|100 JOD
|19111.40000 HTG
|250 JOD
|47778.50000 HTG
|500 JOD
|95557.00000 HTG
|1000 JOD
|191114.00000 HTG
|2000 JOD
|382228.00000 HTG
|5000 JOD
|955570.00000 HTG
|10000 JOD
|1911140.00000 HTG