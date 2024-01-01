Haiti gurdusundan Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile HTG → JEP çevirin

1.000 htg
6,05 jep

1.00000 HTG = 0.00605 JEP

05:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853881.07389.0641.453431.653690.94987518.3353
1 GBP1.1711211.25655104.31.702061.936581.1124221.4718
1 USD0.931950.79583183.00471.354551.541190.8852517.0879
1 INR0.01122790.009587770.012047510.0163190.01856750.01066510.205867

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Haiti gurdusundan Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Haiti gurdusu için en iyi döviz çiftleri

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Jersey poundu
1 HTG0.00605 JEP
5 HTG0.03024 JEP
10 HTG0.06048 JEP
20 HTG0.12096 JEP
50 HTG0.30240 JEP
100 HTG0.60480 JEP
250 HTG1.51201 JEP
500 HTG3.02402 JEP
1000 HTG6.04803 JEP
2000 HTG12.09606 JEP
5000 HTG30.24015 JEP
10000 HTG60.48030 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Haiti Gurdusu
1 JEP165.34300 HTG
5 JEP826.71500 HTG
10 JEP1653.43000 HTG
20 JEP3306.86000 HTG
50 JEP8267.15000 HTG
100 JEP16534.30000 HTG
250 JEP41335.75000 HTG
500 JEP82671.50000 HTG
1000 JEP165343.00000 HTG
2000 JEP330686.00000 HTG
5000 JEP826715.00000 HTG
10000 JEP1653430.00000 HTG