Hong Kong dolarından Kanada dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Hong Kong dolarından Kanada dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hong Kong dolarından (HKD) Kanada dolarına (CAD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, HKD - CAD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Hong Kong doları → Kanada doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Hong Kong doları Kanada dolarına döviz kuru şu anda 0,177, dünden bu yana %-0.280 değerinde değişti. Hong Kong doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.132 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Hong Kong doları Kanada dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,177 (30-07-2024) ile en düşük değeri 0,177 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.182 artış ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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