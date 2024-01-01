Guyana dolarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile GYD → TRY çevirin

1.000 gyd
146,96 try

1.00000 GYD = 0.14696 TRY

04:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537351.0725589.0361.452821.654280.9496818.333
1 GBP1.1713211.25635104.2941.701791.937771.1123821.4747
1 USD0.932350.795957183.01341.354551.542380.885417.0929
1 INR0.01123140.009588290.012046210.01631720.01857990.01066570.205905

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Guyana dolarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guyana doları için en iyi döviz çiftleri

GYD → USD

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GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guyana Doları / Türk Lirası
1 GYD0.14696 TRY
5 GYD0.73481 TRY
10 GYD1.46963 TRY
20 GYD2.93926 TRY
50 GYD7.34815 TRY
100 GYD14.69630 TRY
250 GYD36.74075 TRY
500 GYD73.48150 TRY
1000 GYD146.96300 TRY
2000 GYD293.92600 TRY
5000 GYD734.81500 TRY
10000 GYD1469.63000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Guyana Doları
1 TRY6.80445 GYD
5 TRY34.02225 GYD
10 TRY68.04450 GYD
20 TRY136.08900 GYD
50 TRY340.22250 GYD
100 TRY680.44500 GYD
250 TRY1701.11250 GYD
500 TRY3402.22500 GYD
1000 TRY6804.45000 GYD
2000 TRY13608.90000 GYD
5000 TRY34022.25000 GYD
10000 TRY68044.50000 GYD