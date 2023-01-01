10 bin Guatemala quetzalından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile GTQ → USD çevirin

10000 gtq
1272.26 usd

1.00000 GTQ = 0.12723 USD

8:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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GTQ → USD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GTQ → 0 USD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.061188.15321.426761.636990.9652518.5065
1GBP1.153611.2241101.6951.645921.888461.1135121.3494
1USD0.94240.816927183.07721.34461.542730.909717.4409
1INR0.01134390.009833340.01203710.01618490.01856990.01095010.209936

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Guatemala quetzalından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guatemala quetzalı

GTQ → USD

GTQ → EUR

GTQ → GBP

GTQ → INR

GTQ → JPY

GTQ → RUB

GTQ → AUD

GTQ → ZAR

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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plane
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / ABD Doları
1 GTQ0.12723 USD
5 GTQ0.63613 USD
10 GTQ1.27226 USD
20 GTQ2.54452 USD
50 GTQ6.36130 USD
100 GTQ12.72260 USD
250 GTQ31.80650 USD
500 GTQ63.61300 USD
1000 GTQ127.22600 USD
2000 GTQ254.45200 USD
5000 GTQ636.13000 USD
10000 GTQ1272.26000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Guatemala Quetzalı
1 USD7.86000 GTQ
5 USD39.30000 GTQ
10 USD78.60000 GTQ
20 USD157.20000 GTQ
50 USD393.00000 GTQ
100 USD786.00000 GTQ
250 USD1965.00000 GTQ
500 USD3930.00000 GTQ
1000 USD7860.00000 GTQ
2000 USD15720.00000 GTQ
5000 USD39300.00000 GTQ
10000 USD78600.00000 GTQ