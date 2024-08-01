Guatemala quetzalından ABD dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Guatemala quetzalından ABD dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Guatemala quetzalından (GTQ) ABD dolarına (USD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GTQ - USD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Guatemala quetzalı → ABD doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Guatemala quetzalı ABD dolarına döviz kuru şu anda 0,129, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Guatemala quetzalı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.058 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Guatemala quetzalı ABD dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,129 (01-08-2024) ile en düşük değeri 0,129 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.042 artış ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guatemala quetzalından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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