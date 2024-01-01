Gürcistan larisinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile GEL → CVE çevirin

1.000 gel
38.995,50 cve

1.00000 GEL = 38.99550 CVE

03:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538451.0729589.06591.452941.654260.94993518.3398
1 GBP1.1711711.2566104.3111.701621.93741.1125421.4789
1 USD0.932050.795798183.01031.354151.541780.8853517.0929
1 INR0.01122760.009586740.012046710.0163130.01857340.01066550.205913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Cape Verde Escudosu
1 GEL38.99550 CVE
5 GEL194.97750 CVE
10 GEL389.95500 CVE
20 GEL779.91000 CVE
50 GEL1949.77500 CVE
100 GEL3899.55000 CVE
250 GEL9748.87500 CVE
500 GEL19497.75000 CVE
1000 GEL38995.50000 CVE
2000 GEL77991.00000 CVE
5000 GEL194977.50000 CVE
10000 GEL389955.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Gürcistan Larisi
1 CVE0.02564 GEL
5 CVE0.12822 GEL
10 CVE0.25644 GEL
20 CVE0.51288 GEL
50 CVE1.28220 GEL
100 CVE2.56440 GEL
250 CVE6.41100 GEL
500 CVE12.82200 GEL
1000 CVE25.64400 GEL
2000 CVE51.28800 GEL
5000 CVE128.22000 GEL
10000 CVE256.44000 GEL