5.000 Etiyopya birrinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile ETB → ISK çevirin

1,000Br ETB = 1,128kr ISK

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ISK
1 ETB → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,18461,2779
Düşük1,12651,1201
Ortalama1,14321,1754
Değişim-2.77%-10.26%
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1 ETB → ISK istatistikleri

ETB → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1846, en düşük 1,1265 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1432 oldu. ETB → ISK kurundaki değişiklik -2.77 değerindeydi.

ETB → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2779, en düşük 1,1201 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1754 oldu. ETB → ISK kurundaki değişiklik -10.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / İzlanda Kronu
1 ETB1,12803 ISK
5 ETB5,64015 ISK
10 ETB11,28030 ISK
20 ETB22,56060 ISK
50 ETB56,40150 ISK
100 ETB112,80300 ISK
250 ETB282,00750 ISK
500 ETB564,01500 ISK
1000 ETB1.128,03000 ISK
2000 ETB2.256,06000 ISK
5000 ETB5.640,15000 ISK
10000 ETB11.280,30000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Etiyopya Birri
1 ISK0,88650 ETB
5 ISK4,43250 ETB
10 ISK8,86500 ETB
20 ISK17,73000 ETB
50 ISK44,32500 ETB
100 ISK88,65000 ETB
250 ISK221,62500 ETB
500 ISK443,25000 ETB
1000 ISK886,50000 ETB
2000 ISK1.773,00000 ETB
5000 ISK4.432,50000 ETB
10000 ISK8.865,00000 ETB