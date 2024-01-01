50 Mısır lirasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile EGP → XOF çevirin

1,000E£ EGP = 12,61CFA XOF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → XOF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XOF
1 EGP → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,613812,6138
Düşük12,209112,0151
Ortalama12,436312,2884
Değişim1.64%3.99%
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1 EGP → XOF istatistikleri

EGP → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,6138, en düşük 12,2091 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,4363 oldu. EGP → XOF kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.

EGP → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,6138, en düşük 12,0151 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,2884 oldu. EGP → XOF kurundaki değişiklik 3.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / CFA Frangı BCEAO
1 EGP12,61380 XOF
5 EGP63,06900 XOF
10 EGP126,13800 XOF
20 EGP252,27600 XOF
50 EGP630,69000 XOF
100 EGP1.261,38000 XOF
250 EGP3.153,45000 XOF
500 EGP6.306,90000 XOF
1000 EGP12.613,80000 XOF
2000 EGP25.227,60000 XOF
5000 EGP63.069,00000 XOF
10000 EGP126.138,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Mısır Lirası
1 XOF0,07928 EGP
5 XOF0,39639 EGP
10 XOF0,79278 EGP
20 XOF1,58556 EGP
50 XOF3,96391 EGP
100 XOF7,92781 EGP
250 XOF19,81953 EGP
500 XOF39,63905 EGP
1000 XOF79,27810 EGP
2000 XOF158,55620 EGP
5000 XOF396,39050 EGP
10000 XOF792,78100 EGP