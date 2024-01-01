20 CFA Frangı BCEAO'dan Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile XOF → EGP çevirin

1,000CFA XOF = 0,07962E£ EGP

10:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → EGP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EGP
1 XOF → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08190,0832
Düşük0,07930,0793
Ortalama0,08030,0813
Değişim-1.12%-3.97%
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1 XOF → EGP istatistikleri

XOF → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0819, en düşük 0,0793 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0803 oldu. XOF → EGP kurundaki değişiklik -1.12 değerindeydi.

XOF → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0832, en düşük 0,0793 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0813 oldu. XOF → EGP kurundaki değişiklik -3.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,5410,0021,341.720,28
1 GBP1,26311,7721,1971,94612,6341,6932.172,97
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,130,9561.226,28
1 EUR1,0550,8351,4811,62510,551,4141.814,64

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Mısır Lirası
1 XOF0,07962 EGP
5 XOF0,39808 EGP
10 XOF0,79616 EGP
20 XOF1,59231 EGP
50 XOF3,98079 EGP
100 XOF7,96157 EGP
250 XOF19,90393 EGP
500 XOF39,80785 EGP
1000 XOF79,61570 EGP
2000 XOF159,23140 EGP
5000 XOF398,07850 EGP
10000 XOF796,15700 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / CFA Frangı BCEAO
1 EGP12,56030 XOF
5 EGP62,80150 XOF
10 EGP125,60300 XOF
20 EGP251,20600 XOF
50 EGP628,01500 XOF
100 EGP1.256,03000 XOF
250 EGP3.140,07500 XOF
500 EGP6.280,15000 XOF
1000 EGP12.560,30000 XOF
2000 EGP25.120,60000 XOF
5000 EGP62.801,50000 XOF
10000 EGP125.603,00000 XOF