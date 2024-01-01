20 Mısır lirasından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile EGP → UYU çevirin

1,000E£ EGP = 0,8694$U UYU

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → UYU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UYU
1 EGP → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,86940,8694
Düşük0,84330,8233
Ortalama0,85390,8487
Değişim1.79%5.39%
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1 EGP → UYU istatistikleri

EGP → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8694, en düşük 0,8433 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8539 oldu. EGP → UYU kurundaki değişiklik 1.79 değerindeydi.

EGP → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8694, en düşük 0,8233 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8487 oldu. EGP → UYU kurundaki değişiklik 5.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - UYU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Uruguay Pesosu
1 EGP0,86939 UYU
5 EGP4,34696 UYU
10 EGP8,69391 UYU
20 EGP17,38782 UYU
50 EGP43,46955 UYU
100 EGP86,93910 UYU
250 EGP217,34775 UYU
500 EGP434,69550 UYU
1000 EGP869,39100 UYU
2000 EGP1.738,78200 UYU
5000 EGP4.346,95500 UYU
10000 EGP8.693,91000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Mısır Lirası
1 UYU1,15023 EGP
5 UYU5,75115 EGP
10 UYU11,50230 EGP
20 UYU23,00460 EGP
50 UYU57,51150 EGP
100 UYU115,02300 EGP
250 UYU287,55750 EGP
500 UYU575,11500 EGP
1000 UYU1.150,23000 EGP
2000 UYU2.300,46000 EGP
5000 UYU5.751,15000 EGP
10000 UYU11.502,30000 EGP