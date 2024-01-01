Belarus rublesinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile BYN → KES çevirin

1.000 byn
39.756 kes

1,000 BYN = 39,76 KES

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3771,3621,5471,6840,940,80318,862
1 CAD0,72610,9881,1231,2230,6820,58313,694
1 SGD0,7341,01211,1371,2370,690,5913,854
1 AUD0,6460,890,8811,0890,6070,51912,19

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Belarus rublesinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BYN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BYN → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belarus rublesi için en iyi döviz çiftleri

BYN → USD

BYN → CAD

BYN → SGD

BYN → AUD

BYN → NZD

BYN → EUR

BYN → GBP

BYN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Kenya Şilini
1 BYN39,75610 KES
5 BYN198,78050 KES
10 BYN397,56100 KES
20 BYN795,12200 KES
50 BYN1.987,80500 KES
100 BYN3.975,61000 KES
250 BYN9.939,02500 KES
500 BYN19.878,05000 KES
1000 BYN39.756,10000 KES
2000 BYN79.512,20000 KES
5000 BYN198.780,50000 KES
10000 BYN397.561,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Belarus Rublesi
1 KES0,02515 BYN
5 KES0,12577 BYN
10 KES0,25153 BYN
20 KES0,50307 BYN
50 KES1,25767 BYN
100 KES2,51534 BYN
250 KES6,28835 BYN
500 KES12,57670 BYN
1000 KES25,15340 BYN
2000 KES50,30680 BYN
5000 KES125,76700 BYN
10000 KES251,53400 BYN