Botsvana pulasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile BWP → NOK çevirin

1.000 bwp
792,70 nok

1,000 BWP = 0,7927 NOK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

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Botsvana pulasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Norveç Kronu
1 BWP0,79270 NOK
5 BWP3,96350 NOK
10 BWP7,92699 NOK
20 BWP15,85398 NOK
50 BWP39,63495 NOK
100 BWP79,26990 NOK
250 BWP198,17475 NOK
500 BWP396,34950 NOK
1000 BWP792,69900 NOK
2000 BWP1.585,39800 NOK
5000 BWP3.963,49500 NOK
10000 BWP7.926,99000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Botsvana Pulası
1 NOK1,26151 BWP
5 NOK6,30755 BWP
10 NOK12,61510 BWP
20 NOK25,23020 BWP
50 NOK63,07550 BWP
100 NOK126,15100 BWP
250 NOK315,37750 BWP
500 NOK630,75500 BWP
1000 NOK1.261,51000 BWP
2000 NOK2.523,02000 BWP
5000 NOK6.307,55000 BWP
10000 NOK12.615,10000 BWP