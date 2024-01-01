Ботсванские пулы в норвежские кроны

Сконвертируйте BWP в NOK по реальному обменному курсу

1 000 bwp
802,44 nok

P1,000 BWP = kr0,8024 NOK

Среднерыночный курс в 03:21
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1 BWP в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,80250,8138
Низкий0,77360,7655
В среднем0,78630,7875
Изменить2.65%0.91%
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Соотношение 1 BWP к NOK

За последние 30 дней максимальный курс BWP к NOK составил 0,8025, а минимальный — 0,7736. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7863. Изменение курса BWP к NOK в процентном соотношении составило 2.65.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к NOK составил 0,8138, а минимальный — 0,7655. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7875. Изменение курса BWP к NOK в процентном соотношении составило 0.91.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2850,9181,3441,3711,6580,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91111,4641,4921,8060,8411,625
1 SGD0,74413,6030,68311,021,2340,5751,11

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

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BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Норвежская крона
1 BWP0,80244 NOK
5 BWP4,01218 NOK
10 BWP8,02436 NOK
20 BWP16,04872 NOK
50 BWP40,12180 NOK
100 BWP80,24360 NOK
250 BWP200,60900 NOK
500 BWP401,21800 NOK
1000 BWP802,43600 NOK
2000 BWP1 604,87200 NOK
5000 BWP4 012,18000 NOK
10000 BWP8 024,36000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Ботсванская пула
1 NOK1,24620 BWP
5 NOK6,23100 BWP
10 NOK12,46200 BWP
20 NOK24,92400 BWP
50 NOK62,31000 BWP
100 NOK124,62000 BWP
250 NOK311,55000 BWP
500 NOK623,10000 BWP
1000 NOK1 246,20000 BWP
2000 NOK2 492,40000 BWP
5000 NOK6 231,00000 BWP
10000 NOK12 462,00000 BWP