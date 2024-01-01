История обменного курса ботсванская пула–норвежские кроны

Обменный курс ботсванская пула/норвежские кроны сейчас составляет 0,803, отражая изменение в размере 0.659% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.028% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/норвежские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,806, и минимумом, равным 0,792, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.577% уменьшение стоимости.