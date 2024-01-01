500 Bahreyn dinarından Euroya

Reel döviz kuru ile BHD → EUR çevirin

500 bhd
1.224,79 eur

1,000.د.ب BHD = 2,450€ EUR

01:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 BHD → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,46782,4838
Düşük2,42452,4245
Ortalama2,44352,4538
Değişim-0.74%-0.59%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 BHD → EUR istatistikleri

BHD → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,4678, en düşük 2,4245 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,4435 oldu. BHD → EUR kurundaki değişiklik -0.74 değerindeydi.

BHD → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,4838, en düşük 2,4245 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,4538 oldu. BHD → EUR kurundaki değişiklik -0.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,7080,9241,67918,2181.660,561,3821,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,8380,0170,016
1 EUR1,08390,64311,81819,7271.798,141,4961,446
1 NZD0,59649,8480,55110,849988,8630,8230,795

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bahreyn dinarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Euro
1 BHD2,44957 EUR
5 BHD12,24785 EUR
10 BHD24,49570 EUR
20 BHD48,99140 EUR
50 BHD122,47850 EUR
100 BHD244,95700 EUR
250 BHD612,39250 EUR
500 BHD1.224,78500 EUR
1000 BHD2.449,57000 EUR
2000 BHD4.899,14000 EUR
5000 BHD12.247,85000 EUR
10000 BHD24.495,70000 EUR
Çevrim kurları Euro / Bahreyn Dinarı
1 EUR0,40823 BHD
5 EUR2,04117 BHD
10 EUR4,08234 BHD
20 EUR8,16468 BHD
50 EUR20,41170 BHD
100 EUR40,82340 BHD
250 EUR102,05850 BHD
500 EUR204,11700 BHD
1000 EUR408,23400 BHD
2000 EUR816,46800 BHD
5000 EUR2.041,17000 BHD
10000 EUR4.082,34000 BHD